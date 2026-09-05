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    Fabio de Jesús Correa desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 31 de julio en el barrio Laureles

    Publicado por: Juan Manuel

    FABIO DE JESUS CORREA CALLE
    Fabio de Jesús Correa desapareció en Medellín

    Resumen: Fabio de Jesús Correa Calle, de 45 años, es un hombre de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una camiseta tipo polo blanca, jean, chaleco azul y tenis negros.

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    Fabio de Jesús Correa Calle, de 45 años, es un hombre de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una camiseta tipo polo blanca, jean, chaleco azul y tenis negros.

    Como señales particulares, presenta un tatuaje en el antebrazo con la imagen de El Principito, otro tatuaje de una flor y el nombre “Rocío”, además de una cicatriz en el pie.

    Fabio de Jesús Correa Calle fue reportado como desaparecido el 31 de julio de 2026, en el barrio Laureles. Cualquier información que permita establecer su paradero puede ser de especial importancia para su localización.

    1 BOLETIN DE DESAPARICION FABIO DE JESUS CORREA CALLE

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