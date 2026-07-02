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Resumen: De La Espriella dejó claras las líneas rojas y los pilares de lo que sería su política ambiental, enfocada en demostrar que el desarrollo económico y la protección de los ecosistemas pueden ir de la mano.

Fabio Arjona Hincapié nuevo Ministro de Medio Ambiente: designado por el electo presidente Abelardo de La Espriella

Minuto30.com .- El electo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, continúa estructurando el equipo de trabajo de su proyecto político y de cara al futuro del país. En las últimas horas, anunció a través de su cuenta de X la designación de su «Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible» para lo que él denomina la Patria Milagro.

El elegido para liderar esta cartera en su propuesta de gobierno es el monteriano Fabio Arjona Hincapié, una figura de peso y con amplia trayectoria en el sector ambiental colombiano e internacional.

¿Quién es Fabio Arjona, el designado por De La Espriella?

De La Espriella destacó que proteger el medio ambiente «no es un discurso, sino una responsabilidad», y presentó la robusta hoja de vida de su designado. Arjona cuenta con más de dos décadas de experiencia y un perfil netamente técnico:

Profesión: Biólogo marino e investigador.

Cargos destacados: Director de Conservación Internacional Colombia y exviceministro de Ambiente.

Experiencia global: Ha sido consultor del Banco Mundial y tiene una amplia trayectoria trabajando de la mano con las comunidades.

La visión ambiental de la «Patria Milagro»

En su anuncio, De La Espriella dejó claras las líneas rojas y los pilares de lo que sería su política ambiental, enfocada en demostrar que el desarrollo económico y la protección de los ecosistemas pueden ir de la mano.

«Nunca más la pobreza como excusa para destruir el medio ambiente. Nunca más la indiferencia frente a nuestros animales. Nunca más el abandono de la riqueza natural que Dios le entregó a Colombia», sentenció el abogado en su publicación.

Entre los objetivos principales que le encomendó a Arjona se encuentran:

Proteger los ecosistemas y conservar el agua.

Fortalecer drásticamente el bienestar animal.

Impulsar soluciones basadas en la naturaleza.

Así anuncio Abelardo de La Espriella su designado Ministro de Medio Ambiente