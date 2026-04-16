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    Fabio Antonio Decaillet desapareció en Medellín

    Fue rexportado como desaparecido el 22 de marzo

    Publicado por: Juan Manuel

    Fabio Antonio Decaillet desapareció en Medellín

    Resumen: Fabio Antonio Decaillet es un hombre de 44 años, de sexo masculino y con identidad de género hombre, de nacionalidad suiza. Se encuentra asociado a una descripción física y de apariencia basada en su vestimenta y algunos rasgos distintivos registrados al momento de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Fabio Antonio Decaillet es un hombre de 44 años, de sexo masculino y con identidad de género hombre, de nacionalidad suiza. Se encuentra asociado a una descripción física y de apariencia basada en su vestimenta y algunos rasgos distintivos registrados al momento de su desaparición.

    El día de su desaparición, en Medellín, vestía una camiseta tipo polo de color azul oscuro, un blazer negro, pantalón color caqui y tenis azules con blanco. También se reporta el uso de gorras en colores azul oscuro y crema, lo que puede ayudar a su identificación visual.

    Como señas particulares, presenta un tatuaje en el brazo izquierdo con motivos de animales marinos, además de perforaciones en ambas orejas y el uso de expansores. Su desaparición ocurrió el 22 de marzo de 2026 en Medellín, Colombia.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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