París, 13 feb (EFE).- El centrocampista español del París Saint-Germain Fabián Ruiz aseguró que no sienten una presión particular de cara a los octavos de final de la Liga de Campeones contra la Real Sociedad, pese a que el objetivo máximo del club es ganar esa competición.

"Estamos tranquilos, es una competición muy bonita y la afrontamos con entusiasmo. Nosotros queremos ganar todas las competiciones, en eso estamos, no sentimos la presión, sabemos que todos los equipos que están aquí tienen la misma idea, pero no tenemos una presión particular", indicó el jugador en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles.

"Sabemos que mañana es un partido importante, pero la atmósfera es al misma, hay mucho ambiente, pero estamos tranquilos. Sabemos que estamos haciendo buenos partidos, que será un partido difícil en una gran competición que afrontamos con ambición", agregó.

Ruiz, que tras haber superado una lesión en el hombro está siendo una de las opciones predilectas del entrenador, Luis Enrique, para el centro del campo, alabó a su rival.

"Conozco bien a la Real Sociedad, sabemos que es un grandísimo equipo, que tiene jugadores de gran calidad, que trabaja bien la presión, el juego colectivo y que saldrá mirándonos a los ojos", comentó.

El ex el Betis indicó que el equipo ha mejorado desde el año pasado y consideró normal que haya una evolución cuando llega un nuevo técnico y nuevos jugadores.

"Tenemos que complementarnos en el campo. Pero creo que ahora tenemos una buena dinámica, lo estamos demostrando en el campo y mañana es una buena ocasión de volver a hacerlo", señaló.

Ruiz dijo sentirse cómodo con la competencia para hacerse un hueco en el once del equipo: "Tenemos una plantilla muy amplia y hay que estar al cien por cien, es una competencia que me gusta. He tenido la suerte de jugar los últimos partidos y espero trabajar para seguir ahí".

Con Luis Enrique juega algo más retrasado, de centrocampista de recuperación: "Me encuentro bien, la mayoría de los partidos los he jugado por delante de la defensa. Es diferente que jugar algo más adelante, donde llegas más al área, a la zona de finalización. Ahí tienes que estar más pendiente de las vigilancias a la hora del contragolpe del rival y la salida del balón, más posicionado, es lo que pide el míster".

