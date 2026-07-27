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    Fabián Alberto Pinilla desapareció en Segovia

    Fue reportado como desparecido el 12 de junio

    Publicado por: Juan Manuel

    FABIAN ALBERTO PINILLA
    Fabián Alberto Pinilla desapareció en Segovia

    Resumen: El señor Fabián Alberto Pinilla, identificado con cédula de ciudadanía 1046902363 de Segovia, se encuentra desaparecido desde el 12 de junio de 2026, aproximadamente a las 7:00 a. m.. Al momento de su desaparición tenía 54 años de edad y requiere tratamiento médico permanente para la esquizofrenia.

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    El señor Fabián Alberto Pinilla, identificado con cédula de ciudadanía 1046902363 de Segovia, se encuentra desaparecido desde el 12 de junio de 2026, aproximadamente a las 7:00 a. m.. Al momento de su desaparición tenía 54 años de edad y requiere tratamiento médico permanente para la esquizofrenia.

    Entre los medicamentos que utiliza se encuentran Paliperidona 75 mg, Olanzapina 10 mg y Levomepromazina al 4 %, por lo que su pronta ubicación es de gran importancia. Cualquier información que contribuya a encontrarlo puede ser determinante para garantizar su bienestar y atención médica.

    Como señas particulares, mide aproximadamente 1,62 metros, tiene tez trigueña, contextura mediana, cabello negro con calvicie frontal y ondulado, ojos color castaño oscuro y no presenta tatuajes. Vestía una sudadera gris, camiseta blanca y zapatos tipo tenis grises, y no llevaba gorra al momento de su desaparición.

    1 VOLANTE FABIAN ALBERTO PINILLA

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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