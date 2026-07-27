Fabián Alberto Pinilla desapareció en Segovia

Resumen: El señor Fabián Alberto Pinilla, identificado con cédula de ciudadanía 1046902363 de Segovia, se encuentra desaparecido desde el 12 de junio de 2026, aproximadamente a las 7:00 a. m.. Al momento de su desaparición tenía 54 años de edad y requiere tratamiento médico permanente para la esquizofrenia.

El señor Fabián Alberto Pinilla, identificado con cédula de ciudadanía 1046902363 de Segovia, se encuentra desaparecido desde el 12 de junio de 2026, aproximadamente a las 7:00 a. m.. Al momento de su desaparición tenía 54 años de edad y requiere tratamiento médico permanente para la esquizofrenia.

Entre los medicamentos que utiliza se encuentran Paliperidona 75 mg, Olanzapina 10 mg y Levomepromazina al 4 %, por lo que su pronta ubicación es de gran importancia. Cualquier información que contribuya a encontrarlo puede ser determinante para garantizar su bienestar y atención médica.

Como señas particulares, mide aproximadamente 1,62 metros, tiene tez trigueña, contextura mediana, cabello negro con calvicie frontal y ondulado, ojos color castaño oscuro y no presenta tatuajes. Vestía una sudadera gris, camiseta blanca y zapatos tipo tenis grises, y no llevaba gorra al momento de su desaparición.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes