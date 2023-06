VIDEOS. ¿Se cumplen profecías? Supuesto extraterrestre quedó registrado en cámaras de seguridad en EE.UU

Las redes sociales quieren explotar luego de que se conocieran las imágenes de una cámara de seguridad donde se captó un supuesto extraterrestre o alien en Las Vegas, Estados Unidos. Imágenes que causan conmoción a nivel mundial, por lo real que se ve, y además porque se escucha el audio de una llamada al 911.

Como se puede apreciar, se ve claramente una extraña criatura en el jardín de una casa. Este tiene su torso más grande que el resto de su cuerpo, con extremidades y cara de forma alargada y delgada, ojos grandes y brillantes, y se calcula que mide unos dos metros.

Este impresionante video hecho fue captado el 26 de mayo del 2023, pero comenzaron a difundirse viralmente a comienzos de este mes de junio.

En la llamada al 911 se escucha decir a un hombre que en el lugar se encuentran varias personas y temen que el supuesto alien los ataque.

Es importante mencionar que el ocho de junio de este año también empezó a circular otro video, donde se ve a un supuesto OVNI caer en Las Vegas. Este ocurrió el 1 de mayo del 2023, según los registros de la cámara corporal de un oficial de policía metropolitana de la ciudad.

BREAKING: Police bodycam records UFO crash landing in Las Vegas

Residents call police saying a couple “not human” 8-10ft beings with big eyes in their backyard

Black SUVs reported in area that possibly took aircraft away & all video of backyard blacked out

Watch for yourself pic.twitter.com/0aPMVl7jV0

— DC_Draino (@DC_Draino) June 8, 2023