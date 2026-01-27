El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo: Gobierno de España

Extranjeros que ya viven en España podrán regularizarse: requisitos y fechas para marcar en el calendario

Minuto30.com .- En lo que ha sido calificado por el Gobierno español como un “día histórico”, el Consejo de Ministros aprobó este martes 27 de enero de 2026 la tramitación urgente de un Real Decreto para la regularización extraordinaria de extranjeros. La medida busca sacar de la sombra a cerca de 500.000 personas, otorgándoles igualdad de derechos y fortaleciendo la economía del país.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que este proceso responde a una realidad social innegable y retoma el espíritu de la iniciativa ciudadana que reunió más de 700.000 firmas.

¿Quiénes pueden aplicar?

Para beneficiarse de este proceso excepcional, los interesados deberán cumplir con dos condiciones fundamentales:

Residencia previa: Acreditar que se encontraban en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 (es decir, haber llegado a más tardar en julio de 2025) y haber permanecido de forma continuada.

Conducta ciudadana: Carecer de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen.

Dato importante: Los solicitantes de protección internacional (asilo) que hayan presentado su petición antes del 31 de diciembre de 2025 también podrán acogerse a esta medida.

Calendario del proceso: ¡Prepare su documentación!

El Gobierno español ha establecido una ventana de tiempo específica para recibir las solicitudes:

Apertura: Se prevé que las plataformas se habiliten a principios de abril de 2026.

Cierre: El plazo máximo para postularse será el 30 de junio de 2026.

Respuesta rápida: Una vez admitida a trámite la solicitud, en un plazo no mayor a 15 días, la persona podrá empezar a trabajar legalmente de forma provisional en cualquier sector.

Beneficios y duración del permiso

Permiso inicial: Se otorgará una autorización de residencia legal por un año. Al finalizar este periodo, el beneficiario podrá migrar a las figuras ordinarias de la Ley de Extranjería.

Protección familiar: La medida permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de edad que se encuentren en España; en este caso especial, el permiso tendrá una vigencia de 5 años.

Documentación válida: Para demostrar la permanencia, servirán documentos públicos o privados como el padrón (empadronamiento), citas médicas, contratos de alquiler o abonos de transporte.

Otras medidas del Consejo de Ministros

Además de la regularización, el Ejecutivo aprobó ayudas económicas para las víctimas de accidentes ferroviarios y reforzó el seguimiento telemático de maltratadores, incorporando apoyo psicológico y mejoras tecnológicas en el sistema de protección a víctimas de violencia de género.

