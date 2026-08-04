¡Pagó por una menor! Cárcel para extranjero y su cómplice que le organizaba encuentros sexuales con una menor en Medellín

Resumen: Enviaron a la cárcel a extranjero y a su cómplice señalados de abuso a una menor. Van 35 capturados por explotación sexual en Medellín.
Un contundente operativo judicial en la capital antioqueña culminó con la medida de aseguramiento en centro carcelario contra un ciudadano extranjero y su complice de nacionalidad colombiana, señalados de estar vinculados a un grave caso de explotación sexual en Medellín. La decisión fue confirmada de manera pública por el alcalde Federico Gutiérrez.
El extranjero fue identificado como Stracey Diámin, quien sería oriundo de Curazao, Países Bajos, a quien la justicia acusa de haber sostenido encuentros íntimos pagados con una adolescente de 14 años de edad.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el implicado también le habría suministrado licor y sustancias estupefacientes a la víctima durante los encuentros ilícitos. Junto a él fue judicializado Alexánder, indicado de actuar como enlace logístico para coordinar los contactos con la menor de edad.
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La ubicación y posterior captura de los dos hombres se logró mediante una labor conjunta entre la Policía Nacional, la Seccional de Protección y Servicios Especiales (DIPRO), la agencia HSI, Migración Colombia y la Fiscalía General de la Nación, en cooperación con las autoridades neerlandesas a través de la Fuerza de Tarea establecida en la embajada de ese país.
Durante su pronunciamiento, el mandatario local enfatizó que en la capital antioqueña no existe tolerancia frente a los delitos que atentan contra la infancia y la adolescencia.
Asimismo, las autoridades precisaron que con este procedimiento ya se contabilizan 35 ciudadanos extranjeros capturados por delitos asociados a la explotación sexual en Medellín en lo que va de la actual administración municipal.
Finalmente, los dos procesados quedaron formalmente bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) mientras avanza el proceso penal en su contra. Las autoridades locales reiteraron que mantendrán los operativos en diferentes comunas para contrarrestar cualquier red ligada a la explotación sexual en Medellín.
🚨‼️En Medellín no hay espacio para los depredadores sexuales.
Stracey Diámin Karim Agata, ciudadano de 📍Curazao (Países Bajos), señalado de sostener encuentros sexuales a cambio de dinero con una menor de 14 años y de suministrarle bebidas embriagantes y sustancias… pic.twitter.com/Jcaj5dmO1k
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 4, 2026
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