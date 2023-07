Video. Extraña condición que padece una joven colombiana que llora sangre

Zharick Ramírez Carrillo de 17 años padece de una extraña condición que hace que sangre por los ojos.

Los síntomas de la barranquillera aparecieron en 2020, desde entonces ha comenzado a sangrar por los ojos y por vías orales.

La adolescente menciona que en cualquier momento puede llorar sangre, inclusive puede tener episodios de lágrimas de sangre de 10-30 minutos.

“No quiero salir porque esto me puede pasar en cualquier momento o lugar, y no sé qué hacer, pierdo la visión y me dan desmayos. No puedo hacer actividad física, me siento limitada”, mencionó Ramírez a la Emisora Atlántico.

Ramírez señaló que ha visitado diferentes especialistas y ningún médico ha encontrado una clara respuesta a su condición.

El médico comentó oftalmólogo Luis Escaf explicó a la emisora que la adolescente padece de Menstruación Vicariante; lo que provoca es que el flujo menstrual se presenta en otro órgano diferente a la vagina. Puede dar en la nariz, boca y ojos. Hasta ahora se desconoce una cura o tratamientos de estos extraños casos.

