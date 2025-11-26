Resumen: Corte Suprema avala la extradición de Wisam Kherfan, señalado de vender armas del régimen sirio al ELN a cambio de cocaína y de liderar una red global de lavado de dinero.

Corte Suprema avala la extradición de presunto enlace del ELN con Siria: así operaba la red de armas y cocaína

La extradición de Wisam Nagib Kherfan Okde, señalado de ser el líder de una sofisticada red internacional dedicada al narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas, fue avalada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados dieron concepto favorable al considerar sólidos los elementos enviados por una corte de Estados Unidos que requiere al ciudadano colombiano.

El expediente contiene declaraciones de agentes de la DEA y fiscales federales que describen a Kherfan como el enlace en Colombia de una red mundial de lavado de dinero con sede en el Líbano. Dentro del indictment estadounidense también se le atribuyen contactos de alto nivel con el régimen sirio de Bashar al Assad, lo que habría permitido desviar armamento militar hacia grupos ilegales en Colombia.

“Desde aproximadamente abril de 2024 hasta la actualidad, Kherfan (…) acordaron suministrar armas de uso militar desviadas del régimen de Assad en Siria al ELN a cambio de cientos de kilogramos de cocaína”, señala la acusación.

Según los documentos, Kherfan habría sostenido reuniones directas con miembros del ELN, incluido un inspector del grupo, para negociar un cargamento de 500 kilos de droga enviado al puerto de Latakia (Siria) en un contenedor de fruta camuflado.

A cambio, la guerrilla habría recibido armas provenientes del régimen sirio, en un esquema que combinaba narcotráfico, rutas internacionales y operaciones de lavado de dinero.

La Corte Suprema concluyó que Kherfan “presuntamente actuó como intermediario en transacciones de armas entre diferentes clientes, entre ellos el ELN, a quienes proporcionaba servicios de lavado”.

Con la decisión de la Corte, la extradición queda en manos del presidente de la República, quien deberá firmar la resolución final. Estados Unidos lo requiere para enfrentar cargos por narcotráfico internacional y conspiración para lavado de activos.

