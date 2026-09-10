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Resumen: Operativo en la cárcel El Pesebre dejó celulares, SIM, armas y marihuana incautados en medio de acciones contra la extorsión carcelaria.

¡Pilas con las llamadas! Hallan celulares y armas en operativo contra la extorsión desde El Pesebre

Un operativo contra la extorsión carcelaria fue realizado durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre en dos patios de máxima seguridad de la cárcel El Pesebre, ubicada en Puerto Triunfo, Antioquia.

La intervención estuvo a cargo de funcionarios del Inpec Regional Noreste y uniformados del Gaula Militar Magdalena Medio.

El procedimiento se desarrolló en los patios 6 y 7 del establecimiento, donde permanecen parte de las cerca de 1.600 personas privadas de la libertad que alberga el penal. Entre los internos se encuentran señalados integrantes del ‘clan del Golfo’.

Durante la operación ‘Selene’, las autoridades encontraron 24 teléfonos celulares, 30 tarjetas SIM, 28 cargadores, 13 audífonos, tres audífonos inalámbricos y 17 armas de fabricación artesanal. También fueron incautados 2.476 gramos de marihuana y una gramera digital.

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Uno de los principales focos de la intervención estaría relacionado con las comunicaciones desde el centro penitenciario. Según información conocida durante la operación, desde El Pesebre se registrarían alrededor de 19.440 llamadas mensuales asociadas a la modalidad de extorsión carcelaria.

La cifra representa un promedio de 648 comunicaciones diarias, de acuerdo con el cálculo basado en un mes de 30 días. Las autoridades buscan establecer cómo estos teléfonos y tarjetas SIM serían utilizados para contactar a personas en diferentes regiones y realizar exigencias económicas.

De acuerdo con el reporte, las víctimas serían presionadas mediante llamadas e intimidaciones para realizar consignaciones, con montos que oscilaban entre $100.000 y $2 millones.

Las estimaciones señalan que desde El Pesebre podrían generarse cerca de $972 millones mensuales mediante esta actividad.

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