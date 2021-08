¡Atención! Extienden los horarios de los puntos de venta del Metro

El Metro de Medellín dio a conocer en las últimas horas que a partir de esta semana, extiende los horarios de sus puntos de venta y aumenta los canales de recarga de Cívica.

El Metro anuncia los nuevos horarios y los otros canales para recargar la cívica

A partir de esta semana, los puntos de venta de las estaciones de las líneas A y B del Metro prestan servicio de 4:30 a.m. a 8:45 p.m., de lunes a sábado, y domingos y festivos, de 7:30 a.m. a 8:45 p.m.

Por su parte, los puntos de venta de las estaciones de las líneas K y J de Metrocable operan de lunes a sábado, de 4:30 a.m. a 8:45 p.m., y domingos y festivos, desde el inicio del servicio (línea K a las 8:30 a.m., y línea J a las 9:00 a.m.) hasta las 8:45 p.m.

El Metro también les ofrece a sus usuarios otros canales para recargar su Cívica: máquinas de recarga automática, puntos Gana, máquinas de Recarga Verde y las aplicaciones móviles Cívica, Nequi, Bancolombia a la mano y Bancolombia Personas. Además, la opción del viaje a crédito para los ciudadanos con Cívica Personalizada.

Adicionalmente, desde esta semana, en consonancia con la reactivación económica de la ciudad – región, los usuarios cuentan con más del 95 % de los accesos de la red Metro habilitados para entrar y salir, lo que agiliza su movilidad.

Es de resaltar que desde que empezó la pandemia, por la disminución de usuarios en la red Metro y la crisis económica que generó la covid-19 en el mundo y que también impactó a la empresa de transporte masivo, los puntos de venta venían funcionando hasta las 7:45 p.m., de lunes a sábado, y domingos y festivos, de 9:15 a.m. a 5:45 p.m.

📢El Metro extiende horarios de sus puntos de venta y aumenta canales de recarga de #Cívica.https://t.co/K11KTlg99H Desde esta semana, los puntos de venta de las líneas A y B operan de 4:30 a.m. a 8:45 p.m., de lunes a sábado, y domingos y festivos, de 7:30 a.m. a 8:45 p.m.🧵 pic.twitter.com/AbJ5LAnwk3 — Metro de Medellín (@metrodemedellin) August 13, 2021

Para ver más noticias de Medellín, clic AQUÍ.