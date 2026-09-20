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    Universidad Externado celebra el nombramiento de su egresado Carlos Suárez como presidente de la Junta de Ecopetrol

    A través de una carta oficial, el rector de la institución, Hernando Parra Nieto, destacó el logro profesional del abogado Carlos Suárez

    Publicado por: Minuto30.com

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    Universidad Externado celebra el nombramiento de su egresado Carlos Suárez como presidente de la Junta de Ecopetrol

    Resumen: A través de una carta oficial, el rector de la institución, Hernando Parra Nieto, destacó el logro profesional del abogado y exaltó su trayectoria.

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    Minuto30.com .- La Universidad Externado de Colombia felicitó públicamente a Carlos Suárez, egresado de su Facultad de Derecho, por su reciente elección como presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol.

    A través de una carta oficial, el rector de la institución, Hernando Parra Nieto, destacó el logro profesional del abogado y exaltó su trayectoria.

    Orgullo académico: La universidad calificó como un «verdadero honor» que un egresado notable lleve en alto los valores fundacionales de la institución ante la sociedad colombiana, destacando que este nombramiento es fruto de su esfuerzo y trabajo devoto.

    Voto de confianza: Parra Nieto expresó su plena convicción de que la gestión de Suárez al frente de la junta directiva se desarrollará en beneficio y fortalecimiento de este sector clave para la economía nacional.

    Respaldo misional: Además de formular los mejores deseos para el éxito de su administración, la universidad le ofreció al nuevo directivo de la petrolera estatal todo el apoyo misional e institucional que pueda llegar a requerir durante su mandato.

    Carta del externado a Carlos Suárez

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    Redacción Minuto30

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