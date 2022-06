Exsenador Luis Alberto Gil tiene prohibido entrar a Estados Unidos

El exsenador colombiano Luis Alberto Gil, también conocido como El Tuerto Gil, fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por corrupción y le prohibió ingresar a ese país.

La razón de la sanción, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, es que Luis Alberto Gil recibió sobornos de las Autodefensas Unidas de Colombia, organización paramilitar considerada por ese país como un grupo terrorista.

El comunicado también expone que el exsenador Luis Alberto Gil trató de sobornar a un testigo en un caso que se adelantaba en su contra, lo cual “socavaba a estabilidad de las instituciones democráticas de Colombia y la seguridad de Estados Unidos en su lucha contra el crimen y el terrorismo trasnacional”.

La decisión se toma bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de 2022, en la que se estipula que a los funcionarios designados de gobiernos extranjeros involucrados en corrupción significativa y a sus familiares inmediatos no se les permite entrar a Estados Unidos.

Por lo anterior también se le prohibió la entrada a la esposa de Gil, Doris Clemencia Vega.

We stand #UnitedAgainstCorruption and promote accountability for government officials who engage in corruption. We reaffirm the commitment of the U.S. to combat corruption, which undermines the Colombian people’s faith in their democratic institutions. https://t.co/U7Rd5SUxdU

— Ned Price (@StateDeptSpox) June 30, 2022