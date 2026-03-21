¡Expulsados! Migración Colombia saca del país a dos venezolanos condenados por delitos en Medellín y Bogotá

Venezolanos fueron entregados a las autoridades del vecino país; expulsados de Colombia por cometer delitos en Medellín y Bogotá. Foto: Migración

Minuto30.com .- En un operativo de control migratorio y cumplimiento de la ley, Migración Colombia hizo efectiva este sábado la medida de expulsión del territorio nacional para dos ciudadanos de nacionalidad venezolana. Los extranjeros habían cumplido recientemente condenas por delitos cometidos en las ciudades de Medellín y Bogotá.

Traslado a la frontera

Tras quedar a disposición de la autoridad migratoria al término de sus penas privativas de la libertad, los hombres fueron trasladados bajo custodia hasta el departamento de Norte de Santander. Allí, en el puente internacional que conecta a Cúcuta con Venezuela, fueron entregados formalmente a las autoridades del vecino país.

El rigor de la medida

La expulsión implica una sanción administrativa severa que les prohíbe el reingreso a Colombia por un periodo que suele oscilar entre los 5 y 10 años. En caso de intentar cruzar nuevamente la frontera de manera irregular, se enfrentarían a nuevos procesos judiciales por fraude a resolución judicial.

“Migración Colombia hace efectiva medida de expulsión de dos venezolanos tras cumplir condenas por delitos cometidos en el territorio nacional”, confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.

Seguridad y Control Migratorio

Este procedimiento hace parte de la estrategia de “mano dura” contra extranjeros que llegan al país no con el ánimo de trabajar, sino de afectar la convivencia ciudadana. Medellín, en particular, ha sido una de las ciudades que más ha solicitado agilidad en estos procesos de expulsión para aquellos que son capturados en flagrancia o condenados por hurto y otros delitos de alto impacto.