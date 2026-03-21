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    ¡Expulsados! Migración Colombia saca del país a dos venezolanos condenados por delitos en Medellín y Bogotá

    Migración Colombia hizo efectiva medida de expulsión de los dos venezolanos

    Publicado por: SoloDuque

    Venezolanos fueron entregados a las autoridades del vecino país; expulsados de Colombia por cometer delitos en Medellín y Bogotá
    Venezolanos fueron entregados a las autoridades del vecino país; expulsados de Colombia por cometer delitos en Medellín y Bogotá. Foto: Migración
    ¡Expulsados! Migración Colombia saca del país a dos venezolanos condenados por delitos en Medellín y Bogotá

    Resumen: Migración Colombia hace efectiva medida de expulsión de dos venezolanos tras cumplir condenas por delitos cometidos en el territorio nacional

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un operativo de control migratorio y cumplimiento de la ley, Migración Colombia hizo efectiva este sábado la medida de expulsión del territorio nacional para dos ciudadanos de nacionalidad venezolana. Los extranjeros habían cumplido recientemente condenas por delitos cometidos en las ciudades de Medellín y Bogotá.

    Traslado a la frontera

    Tras quedar a disposición de la autoridad migratoria al término de sus penas privativas de la libertad, los hombres fueron trasladados bajo custodia hasta el departamento de Norte de Santander. Allí, en el puente internacional que conecta a Cúcuta con Venezuela, fueron entregados formalmente a las autoridades del vecino país.

    El rigor de la medida

    La expulsión implica una sanción administrativa severa que les prohíbe el reingreso a Colombia por un periodo que suele oscilar entre los 5 y 10 años. En caso de intentar cruzar nuevamente la frontera de manera irregular, se enfrentarían a nuevos procesos judiciales por fraude a resolución judicial.

    “Migración Colombia hace efectiva medida de expulsión de dos venezolanos tras cumplir condenas por delitos cometidos en el territorio nacional”, confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.

    Seguridad y Control Migratorio

    Este procedimiento hace parte de la estrategia de “mano dura” contra extranjeros que llegan al país no con el ánimo de trabajar, sino de afectar la convivencia ciudadana. Medellín, en particular, ha sido una de las ciudades que más ha solicitado agilidad en estos procesos de expulsión para aquellos que son capturados en flagrancia o condenados por hurto y otros delitos de alto impacto.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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