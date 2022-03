¿Está de acuerdo? Proyecto de ley buscará que los expresidentes no participen en política

in

Lo senadores Antonio Sanguino e Iván Marulanda, radicarán un proyecto de ley, con el cual buscaran que los expresidentes del país no puedan participar en política tras terminar su periodo presidencial, hecho que también les impediría ser jefes de sus colectividades.

“Hemos acordado con mi amigo y colega Iván Marulanda presentar un proyecto de ley que prohíba a los expresidentes participar en política y presidir partidos políticos”, afirmó Sanguino.

Y agregó: “Los expresidentes no concurren a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores porque siempre están peleando entre ellos y no pueden cumplir una labor de consejeros de Estado. Además, tampoco asisten porque están en la política partidista y no piensan con sentido de Estado y de sociedad, como deberían hacerlo en uso de su buen retiro”, indicó.

Actualmente, varios expresidentes del país participan activamente en la política, entre ellos el el expresidente César Gaviria, quien es el jefe del Partido Liberal; Álvaro Uribe, jefe político del Centro Democrático y Andrés Pastrana, jefe del Partido Conservador.

Hemos acordado con mi amigo y colega ⁦@ivanmarulanda⁩ presentar un Proyecto de Ley que prohiba a los Expresidentes participar en política y presidir partidos políticos. pic.twitter.com/EgzsGbNKBq — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) March 24, 2022

Para leer más noticias, haga clic Aquí