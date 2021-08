Exponentes de levantamiento de pesas recibieron homenaje en su regreso

Desde Sídney 2000, el levantamiento de pesas ha logrado podios olímpicos de manera consecutiva para Colombia. Luis Javier Mosquera se encargó de mantener ese dominio en Tokio 2020, con su medalla de plata en la categoría de los 67 kilogramos.

“Fue un ciclo complejo, sobre todo al final con las sanciones y la incertidumbre de participar, pero siempre hemos tenido el apoyo y acompañamiento del Ministerio y del Comité Olímpico para manejar la presión y gracias al trabajo de los profesionales de la psicología deportiva, sumado al de mi familia y mi esposa, pudimos soportarla y conseguir esta medalla de plata”, dijo el doble medallista olímpico.

Por su parte, Mercedes Pérez se llenó de sentimiento y llamó la atención de todos los colombianos tras su participación en los Juegos Olímpicos, en los que terminó cuarta, en la categoría de los 64 kg y de paso resaltó la tenacidad y verraquera de la mujer colombiana.

“Sin tener una medalla me siento campeona porque lo di todo y siento que por medio de nuestro esfuerzo podemos darles ejemplo a muchas personas para que ante la adversidad nos hagamos más fuertes”, recalcó Mercedes, quien exponente de levantamiento de pesas, quien de inmediato se transportó a la plataforma donde compitió en Tokio, para explicar el porqué de sus gritos.

“A nivel internacional me reconocen por la valentía y eso me lo han enseñado las mujeres colombianas, especialmente mi madre. Por eso, cada vez que salgo a la plataforma me conecto con la mujer resiliente que siempre he sido y me llamo a mí misma: ‘Mencho’. Mi corazón grita y quiero hacerles sentir a todos, lo que yo siento, porque amo esto. Son 20 años de carrera, pero 20 años en los que cada minuto le doy gracias a Dios porque me ha edificado y me ha enseñado a ser una mujer perseverante y orgullosa de ser colombiana.

“Son de las mujeres que piden que nos escuchen y lloro porque muestro lo que soy, porque demuestro con mi alma y mi corazón lo duro que es este deporte que edifica a cada persona. Hoy por hoy, Colombia está en los más alto. En su momento pedí perdón porque estaba frustrada de no poderles brindar una felicidad, pero hoy que tengo la cabeza fría, esas palabras de perdón fueron hacia un pueblo sufrido, pero tenemos hombres y mujeres valientes que luchamos y no nos quebrantamos ante las adversidades”, se explayó entre lágrimas, lágrimas que también dejaron caer varios de los asistentes.

Lea también: ¿Robo olímpico?, Yuberjen Martínez eliminado de los Juegos, tras polémica decisión

Reconocimiento para los representantes de levantamiento de pesas

Entre tanto, la gerente (e) del Comité Olímpico Colombiano, Nancy García, expreso lo que todos los colombianos le querían decir a los deportistas que nos representan en Tokio, en este caso a quienes nos representaron en levantamiento de pesas.

“Mercedes y Santiago, ustedes son también orgullo de todos los colombianos. En el calor de la derrota, pidieron perdón, pero los que tenemos que pedir perdón somos nosotros, por no saber valorar sus esfuerzos, sus sacrificios y sus hazañas. En el deporte, a veces se gana, pero también hay que aprender a aceptar la derrota. Los grandes campeones se levantan para después hacer historia”, dijo García, no sin antes destacar que, con la medalla de Luis Javier Mosquera, el levantamiento de pesas continuó con su senda triunfadora, desde que María Isabel Urrutia abrió el camino con la medalla de oro en Sidney 2000.

Lo propio hizo el ministro Herrera, quien resaltó el aporte del levantamiento de pesas al desarrollo deportivo del país y dijo que “dentro de mi gestión, el compromiso es el de seguir impulsándolo desde la base por medio de las escuelas deportivas y el programa bandera de Mindeporte, Talentos Colombia”.

Con esa emotiva rueda de prensa se les dio la bienvenida a los integrantes de la Selección Colombia de levantamiento de pesas, que desde ya se alistan para el Campeonato Mundial, próximamente en Lima (Perú), donde comenzará el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024.