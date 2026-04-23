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    Expolicía se enfrentó a bala con fleteros para frustrar atraco en fila del Burger Master, en El Poblado

    Uno de los fleteros resultó con heridas de gravedad mientras que su compinche lo abandonó y huyó

    Publicado por: SoloDuque

    Expolicía se enfrentó a bala con fleteros para frustrar atraco en fila del Burger Master, en El Poblado

    Resumen: El tenso episodio ocurrió cuando dos delincuentes irrumpieron en medio de la fila y ante cientos de clientes que esperaban para probar la hamburguesa participante

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que prometía ser una noche tranquila y de disfrute gastronómico por el popular evento del Burger Master, terminó convirtiéndose en una escena de terror para decenas de comensales en una exclusiva zona de El Poblado, al sur de Medellín.

    La delincuencia no da tregua y esta vez los criminales intentaron hacer su “abril” aprovechando la multitud, pero se llevaron una gran sorpresa al toparse con un expolicía armado que no dudó en defender a los ciudadanos.

    El hecho se registró en la carrera 29 con calle 4 sur.

    fleteros en medio de una fila de burgermaster

    Los fletros aprovecharon las largas filas y pretendían cometer un atraco

    El momento del terror entre las filas

    De acuerdo con los reportes preliminares, el tenso episodio ocurrió cuando dos delincuentes irrumpieron en medio de la fila y ante cientos de clientes que esperaban para probar la hamburguesa participante del festival, intentaron cometer lo que al parecer iba a ser un atraco masivo.

    Sin embargo, el plan se les frustró rápidamente:

    La valiente reacción: Un policía en uso de buen retiro que se encontraba en el lugar portaba su arma de fuego y, al percatarse de la amenaza, reaccionó de inmediato para proteger a los presentes, desatando un intercambio de disparos.

    Pánico y caos: El sonido de las balas provocó que las decenas de clientes y trabajadores del lugar se dispersaran despavoridos buscando refugio para ponerse a salvo.

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    El saldo de la balacera

    El enfrentamiento armado dejó resultados contundentes en el lugar de los hechos:

    Un ladrón herido: Los impactos del oficial retirado lograron neutralizar a uno de los delincuentes, quien resultó herido en el sitio.

    Un prófugo: El cómplice, al ver la reacción armada y a su compañero caído, emprendió la huida y logró escapar de la escena.

    El héroe de la noche: El expolicía, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro. Se reportó que recibió un impacto, pero al parecer este provino de un arma de fogueo (traumática o de fogueo) accionada por los asaltantes.

    Autoridades tomaron el control

    Minutos después de la balacera, la Policía Metropolitana hizo presencia, acordonando fuertemente el lugar para iniciar la recolección de evidencias. En este momento, las autoridades trabajan en la judicialización del delincuente herido y analizan las cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero del segundo implicado.

    Este hecho de tanta violencia ocurrió a la vista de todos, en una zona exclusiva y durante un evento de asistencia masiva como el Burger Master.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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