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Resumen: El tenso episodio ocurrió cuando dos delincuentes irrumpieron en medio de la fila y ante cientos de clientes que esperaban para probar la hamburguesa participante

Expolicía se enfrentó a bala con fleteros para frustrar atraco en fila del Burger Master, en El Poblado

Minuto30.com .- Lo que prometía ser una noche tranquila y de disfrute gastronómico por el popular evento del Burger Master, terminó convirtiéndose en una escena de terror para decenas de comensales en una exclusiva zona de El Poblado, al sur de Medellín.

La delincuencia no da tregua y esta vez los criminales intentaron hacer su “abril” aprovechando la multitud, pero se llevaron una gran sorpresa al toparse con un expolicía armado que no dudó en defender a los ciudadanos.

El hecho se registró en la carrera 29 con calle 4 sur.

El momento del terror entre las filas

De acuerdo con los reportes preliminares, el tenso episodio ocurrió cuando dos delincuentes irrumpieron en medio de la fila y ante cientos de clientes que esperaban para probar la hamburguesa participante del festival, intentaron cometer lo que al parecer iba a ser un atraco masivo.

Sin embargo, el plan se les frustró rápidamente:

La valiente reacción: Un policía en uso de buen retiro que se encontraba en el lugar portaba su arma de fuego y, al percatarse de la amenaza, reaccionó de inmediato para proteger a los presentes, desatando un intercambio de disparos.

Pánico y caos: El sonido de las balas provocó que las decenas de clientes y trabajadores del lugar se dispersaran despavoridos buscando refugio para ponerse a salvo.

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El saldo de la balacera

El enfrentamiento armado dejó resultados contundentes en el lugar de los hechos:

Un ladrón herido: Los impactos del oficial retirado lograron neutralizar a uno de los delincuentes, quien resultó herido en el sitio.

Un prófugo: El cómplice, al ver la reacción armada y a su compañero caído, emprendió la huida y logró escapar de la escena.

El héroe de la noche: El expolicía, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro. Se reportó que recibió un impacto, pero al parecer este provino de un arma de fogueo (traumática o de fogueo) accionada por los asaltantes.

Autoridades tomaron el control

Minutos después de la balacera, la Policía Metropolitana hizo presencia, acordonando fuertemente el lugar para iniciar la recolección de evidencias. En este momento, las autoridades trabajan en la judicialización del delincuente herido y analizan las cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero del segundo implicado.

Este hecho de tanta violencia ocurrió a la vista de todos, en una zona exclusiva y durante un evento de asistencia masiva como el Burger Master.