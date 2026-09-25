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    A la cárcel excomandante de Policía de Rionegro que disparó contra la vivienda del cantante Luis Alfonso

    El exuniformado fue capturado el pasado 14 de septiembre en una vía pública cercana a la estación de Policía del barrio El Porvenir en Rionegro

    Publicado por: SoloDuque

    teniente luis alfonso rionegro
    A la cárcel excomandante de Policía de Rionegro que disparó contra la vivienda del cantante Luis Alfonso

    Resumen: Debido a la gravedad de las intimidaciones y el terror infundido aquella noche, las dos familias residentes se vieron obligadas a abandonar el predio

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    Minuto30.com .- Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el teniente retirado de la Policía, Bladimir Alberto Londoño Londoño, señalado de protagonizar un violento ataque a tiros contra una propiedad de la familia del reconocido cantante de música popular Luis Alfonso, en el Oriente antioqueño.

    A partir de los hallazgos revelados por la Fiscalía General de la Nación durante las audiencias, los detalles del caso que hoy tiene al exoficial tras las rejas se resumen en los siguientes puntos:

    Los hechos de 2023: El ataque ocurrió en mayo de 2023 en la vereda Las Cuchillas de San José (Rionegro). Según el ente acusador, Londoño —quien para la época era el comandante activo de la estación de Policía del municipio— llegó al lugar tras consumir licor y disparó en nueve oportunidades contra la puerta y la fachada de la finca utilizando su arma de dotación (pistola calibre 9 milímetros), mientras profería insultos y amenazas.

    Pánico entre los ocupantes: Al momento del hostigamiento, en el interior de la vivienda se encontraban diez personas: cinco adultos y cinco menores de edad. Entre las víctimas estaban los familiares del artista conocido como ‘El Señorazo’ y la pareja encargada de las labores de mayordomía de la propiedad, quienes vivieron momentos de terror y dieron aviso a las autoridades.

    Captura y judicialización: Tras más de un año de investigaciones, el exuniformado fue capturado el pasado 14 de septiembre en una vía pública cercana a la estación de Policía del barrio El Porvenir, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Rionegro.

    Debido a la gravedad de las intimidaciones y el terror infundido aquella noche, las dos familias residentes se vieron obligadas a abandonar el predio. Por estos hechos, Londoño deberá enfrentar su proceso judicial desde un centro carcelario, respondiendo formalmente por el delito de desplazamiento forzado agravado.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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