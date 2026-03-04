Resumen: el exintegrante de la fuerza pública fue quien dio aviso a las autoridades para reportar lo ocurrido, facilitando la llegada de las patrullas de la Policía

Expolicía abatió a presunto atacante en la Variante de Caldas: esto se sabe

Minuto30.com .- Un hecho de sangre sacudió la tranquilidad de la Variante a Caldas, Antioquia, en las últimas horas. Un exmiembro de las Fuerza Pública se vio involucrado en un incidente donde, según las primeras versiones, actuó en defensa propia, acabando con la vida de un hombre que presuntamente intentaba agredirlo.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el exuniformado fue interceptado por un sujeto en circunstancias que aún están bajo verificación. Durante el altercado, el agresor habría intentado atacar al expolicía, quien reaccionó de manera letal utilizando un arma de fuego. El presunto atacante falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

Tras el suceso, el exintegrante de la fuerza pública fue quien dio aviso a las autoridades para reportar lo ocurrido, facilitando la llegada de las patrullas de la Policía.

Materia de investigación

A esta hora, unidades de criminalística adelantan la inspección técnica del cadáver en la zona. Las autoridades competentes se encuentran verificando:

La legalidad del arma utilizada por el exmilitar.

Si existía un intento de hurto o una agresión previa documentada.

Se espera que en las próximas horas, la Policía Nacional entregue el reporte oficial, para esclarecer la identidad del fallecido y la situación jurídica del exuniformado, quien permanece a disposición de las autoridades para rendir su declaración.