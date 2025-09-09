Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Explotó un artefacto! Ataque contra una vivienda en Cali deja dos heridos

La Policía Metropolitana de Cali asumió la investigación por un ataque con artefacto explosivo en contra de una popular vivienda, que se registró en la noche del lunes 8 de septiembre en el barrio Unión, suroriente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro médico para su valoración.

“Estamos con nuestras unidades desplegadas, adelantando las investigaciones para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo esta situación”, señaló el BG. Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Entre tanto, el alcalde (e), Fernando Grillo Rubiano, se trasladó al lugar de los hechos, acompañado por el equipo de la Secretaría de Seguridad y Justicia, para revisar la situación.

“Como lo indicó el alcalde Eder, estamos coordinados con la Policía para garantizar la seguridad. Ante cualquier situación, coordinamos todas las respuestas de la Administración Distrital con la Fuerza Pública”, indicó Grillo.

Cabe mencionar que las primeras investigaciones permitieron descartar que se tratara de un ataque contra la Fuerza Pública o contra una instalación pública.

