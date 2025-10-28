Perro antiexplosivo evitó una tragedia en Briceño: hallan explosivo a orillas de carretera

Resumen: El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares, con el fin de neutralizar las amenazas que atentan contra la seguridad y tranquilidad de los antioqueños.

Minuto30.com .- Soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, de la Cuarta Brigada, que se encuentran custodiando la parte rural del municipio de Briceño, Antioquia, llegaron hasta la vereda La Vélez, donde se logró la visualización de una bandera y una valla alusiva al Bloque Magdalena Medio, del GAO-r Estructura 36.

De manera inmediata, se hizo la verificación del sector con el personal experto en explosivos para corroborar que no hubiera artefactos sobre los elementos instalados. Una vez verificados, se procedió a su desinstalación y destrucción.

De igual manera, horas más tarde, otra unidad que se encuentran custodiando la zona rural del municipio de Briceño llegó hasta el sector conocido como la Ye de La Virgen, y al realizar la verificación del lugar, que es muy transitado por los pobladores, gracias a la experticia del guía canino con su perro antiexplosivos, detectó a la orilla de la carretera un artefacto explosivo.

De manera inmediata, se activaron los protocolos de seguridad y se procedió a la destrucción controlada por parte del grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) de esa unidad militar, garantizando la libre movilidad de las personas y trasportadores que pasan por este sector.

El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares, con el fin de neutralizar las amenazas que atentan contra la seguridad y tranquilidad de los antioqueños.

