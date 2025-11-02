¡Explosiva declaración! Donald Trump anticipa la caída de Nicolás Maduro: «Yo diría que sí»

Resumen: Trump fue cuestionado directamente sobre la estabilidad del régimen venezolano y si creía que Nicolás Maduro dejaría pronto el poder

Minuto30.com .- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado revuelo internacional tras sugerir que los días del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al frente del poder, podrían estar contados. Las declaraciones se dieron durante una reciente entrevista con la periodista Norah O’Donnell de la cadena NBC.

La Predicción Sobre la Salida de Maduro

Trump fue cuestionado directamente sobre la estabilidad del régimen venezolano y si creía que Nicolás Maduro dejaría pronto el poder. Su respuesta fue concisa, pero contundente: «Yo diría que sí, creo que sí».

Misterio sobre la Intervención Terrestre:

La periodista también abordó el sensible tema de una posible intervención terrestre en Venezuela. Como es su costumbre, Trump evadió dar una respuesta directa, manteniendo el misterio sobre las futuras acciones de política exterior.

«¿Por qué iba a decir que haría eso? Porque no le cuento a un periodista si voy a ir a la huelga o no,» afirmó Trump, dejando abiertas las especulaciones sobre la estrategia de la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de constantes tensiones entre Washington y Caracas.

"Are Maduro's days as President numbered?"@POTUS: "I would say yeah, I think so — yeah." pic.twitter.com/xUcu9C3FCM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 3, 2025

