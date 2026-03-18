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    Explosión en barrio Caribe: dos heridos por manipulación de material detonante

    La detonación se produjo mientras se manipulaban elementos relacionados con la fabricación de detonadores no eléctricos

    Publicado por: SoloDuque

    Explosión en barrio Caribe: dos heridos por manipulación de material detonante

    Resumen: De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la detonación se produjo mientras se manipulaban elementos relacionados con la fabricación de detonadores no eléctricos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Momentos de angustia vivieron los habitantes y trabajadores del barrio Caribe, en la comuna de Castilla, tras registrarse una fuerte explosión al interior de una edificación.

    El incidente, ocurrido en un tercer piso donde funciona una bodega, dejó, según versiones extraoficiales al menos dos personas heridas y una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y unidades antiexplosivos.

    Manipulación inadecuada de detonadores

    De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la detonación se produjo mientras se manipulaban elementos relacionados con la fabricación de detonadores no eléctricos, también conocidos como estopines de tubo de choque. En la inspección inicial, se hallaron sustancias con características similares a materiales explosivos, lo que refuerza la hipótesis de una manipulación accidental o inadecuada de estos componentes químicos.

    Sector en el que ocurrió la explosión, cuando personan manipulaban estopines en el barrio Caribe. Imagen: Google Maps

    Sector en el que ocurrió la explosión, cuando personan manipulaban estopines en el barrio Caribe. Imagen: Google Maps

    “Funcionarios del Grupo Antiexplosivos de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) se encuentran adelantando la inspección técnica al lugar de los hechos para avanzar con las investigaciones y determinar responsabilidades”, confirmaron fuentes policiales.

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    Gravedad de los lesionados

    Aunque el reporte oficial indica que los dos ciudadanos están recibiendo asistencia médica en diferentes centros hospitalarios, versiones extraoficiales y testigos en la zona señalan que el impacto fue devastador. Se habla de que uno de los lesionados habría sufrido incluso la amputación de uno de sus brazos debido a la onda expansiva, dado que se encontraba en contacto directo con el material al momento del estallido.

    La explosión generó pánico inicial ante el temor de un atentado, versión que fue descartada rápidamente por la Policía Metropolitana al confirmar el origen accidental por manejo de químicos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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