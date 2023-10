Explosión de color y patrones imaginativos en el día fuerte de la 080 Barcelona Fashion

Barcelona, 26 oct (EFE).- "Como la trucha al trucho", "All that she loves" y "Lemachet" han llenado la pasarela de la 080 Barcelona Fashion de color y creatividad, coincidiendo con el día más fuerte de colecciones (hasta siete) y con permiso del "enfant terrible", Eñaut, que desfila hoy en el cierre de la pasarela catalana.

Una fiesta con Dj en medio del desfile del recinto modernista Sant Pau ha sido la sorpresa que se han encontrado los más madrugadores del día para ver la colección de un novel de la 080, la firma "Como la trucha al trucho", que se inspiraban en Palm Springs y la ruta 66 para su propuesta de la primavera verano 2024.

Amanda y Adonais, la pareja de diseñadores que se esconde tras la simpática propuesta, han dado rienda suelta a su imaginación para su ropa de baño con un estilo colorista y vitalista, según explican ellos mismos.

Un enfoque que han mostrado algunos detalles como unos guantes que emulan tenazas de langosta con mangos de plumas o americanas con llaveros retros de moteles californianos.

Para sus propuestas de noche destaca la seda y el patrón etéreo, con colores como el dorado que le inspiraba las puestas de sol del desierto.

Igualmente llena de color y ganas de un verano que aún queda muy lejos (si es que se ha ido) ha sido la colección de la marca All that she loves, diseñada por Clara Esteve y que pretendía recrear en cada "look" una postal de la Costa Brava.

Sobre la pasarela, prendas luminosas y suaves, mucho tie dye -básico de la marca- y acabados artesanos.

También sedas elásticas, felpa, algodón orgánico, crochet, lino, batista y hasta tul reciclado entre otros tejidos trabajados como el lurex y el neopreno.

Un verano tan innovador como cómodo, reza la biblia de la colección, en el que la paleta de color pasa por los pasteles -malva, celeste, amarillo- pero también otros tonos más vibrantes como el naranja o el rosa fucsia.

Por la mañana también ha desfilado Lemachet, la firma de otra diseñadora con voz propia, Lucía Sánchez, dedicada a la moda masculina y que como Carlota Barrera juega con la sastrería tradicional para evolucionar la vestimenta con nuevas siluetas creativas.

Cierra Dominnico

La larga jornada de desfiles seguirá por la tarde con tres platos fuertes del menú: Outsiders Division, Amlul y Dominnico.

La firma creada por David Méndez Alonso en 2012 "Outsiders Division" presentará una colección donde vuelve a dar protagonismo a la técnica artesana y las creaciones tradicionales y olvidadas hechas a mano.

Y le seguirá Amlul, esto es, la visión de la moda de la diseñadora Gala González, muy centrada, como muestran sus prendas, en la confección "made in Spain" y los tejidos éticos y respetuosos con el Planeta.

Por último, el encargado de cerrar el largo día es Dominnico, que presentará una colección que gira sobre su principal eje de inspiración desde su debut: las lolitas y "warriors" japonesas que le han hecho popular en la generación Z y e incluso llegar a vestir a Rosalía o la rapera del Bronx y estrella de Tik Tok Ice Spice.

Por: EFE