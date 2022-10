Expertos recomiendan pruebas adicionales en Hidroituango para su entrada en funcionamiento

El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero Calle, confirmó que seguirán la recomendación hecha por el board de expertos de Hidroituango, que sugirió hacer pruebas adicionales antes de que entre en funcionamiento la central Hidroeléctrica, que aportará el 17 % de la energía del país.

“La junta de directores internacional hace unas recomendaciones, que no son obligatorias pero son muy importantes. La última vez que no se le hizo caso le bajaron la calidad a los materiales, cambiaron los diseños, hicieron cosas sin licencia ambiental. Nosotros creemos que es lo mejor para la seguridad del proyecto. No se acostumbran esas pruebas en una represa pero insistimos en la importancia de ellas porque no queremos correr riesgos”, agregó el mandatario”, explicó el alcalde.

En reunión del PMU se definirá qué tipo de pruebas adicionales hay que realizar y de cuánto sería su duración, que podría ser de una semana o extenderse hasta un mes.