En Reino Unido se hizo un experimento durante 6 meses a 61 empresas, en el cual, se ha probado un programa de horario laboral de 4 días. Un estudio en conjunto con la Universidad de Cambridge y Boston College, en el que se obtuvo el resultado en una mejora de la calidad de vida de los trabajadores e incrementó la productividad a un 22%.

La participación contó con empresas de todo el Reino Unido y de diferentes sectores: marketing, hoteleros, bienes raíces, consultorías, sanidad, entre otras. Hubo presencia de alrededor de 3 mil empleados, con un rango de menos de 25 empleados.

El experimento fue organizado por 4 Day Week Global, que promueve los 4 días laborales con el mismo salario, eliminar un día de trabajo a la semana o bien 8 horas repartidas en los otros días.

IT WORKS.

⁃ 92% of companies keep it

⁃ Burnout down by 71%

⁃ Sick days down by 65%

⁃ Revenue up 1.4% on avg.

No question about it – the UK’s 4-day week trial was a success.

It’s time for the 4-day week to go mainstream.#4DayWeek pic.twitter.com/gVTnqDeLrH

— 4 Day Week Campaign (@4Day_Week) February 21, 2023