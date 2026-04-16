Resumen: Experiencia interactiva del Metro de la 80 llega a Medellín con tecnología, información del proyecto y feria de emprendimientos sostenibles.

¡Conócelo antes de que exista! Metro de la 80 llega con experiencia interactiva

Una experiencia interactiva y tecnológica será el nuevo espacio para que los ciudadanos conozcan de cerca el proyecto del Metro de la 80, una de las principales obras de movilidad que se desarrollan actualmente en la ciudad.

La actividad se llevará a cabo durante dos días en Florida Parque Comercial, donde los asistentes podrán recorrer una muestra diseñada para explicar de forma dinámica los detalles del proyecto.

Esta experiencia busca acercar la información a la comunidad y resolver dudas sobre el impacto que tendrá esta infraestructura en el occidente de Medellín.

A través de herramientas digitales y estaciones interactivas, los visitantes podrán conocer aspectos como el trazado de la línea, las paradas proyectadas, los avances de obra y los trabajos técnicos que se adelantan, incluyendo la adecuación de redes. Además, se han dispuesto espacios educativos que permiten comprender la importancia de esta iniciativa en términos de movilidad sostenible.

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Como parte de la jornada, también se incluirán actividades participativas, entre ellas dinámicas tipo trivia, con el objetivo de reforzar el conocimiento de los asistentes sobre el proyecto.

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Esta estrategia, según sus organizadores, pretende fomentar la apropiación ciudadana y generar mayor cercanía con la obra.

De manera paralela, se realizará una feria con participación de emprendimientos enfocados en sostenibilidad, donde se exhibirán propuestas locales relacionadas con el cuidado ambiental y el desarrollo económico del territorio. En esta muestra estarán presentes entidades como la Instituto Tecnológico Metropolitano y el Parque Arví, entre otras.

La iniciativa hace parte de un recorrido que se espera extender a otros sectores de la ciudad, con el fin de que más ciudadanos puedan vivir esta experiencia y conocer los beneficios del proyecto.

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