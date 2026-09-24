Resumen: Un desempeño destacado en esta prueba de Estado no solo certifica las competencias adquiridas durante la educación media, sino que se consolida como la llave principal para acceder a la educación superior y abrir las puertas a los programas de becas en el país.

Expectativa por los resultados del ICFES 2026: guía práctica para interpretar su puntaje

Minuto30.com .- Con la publicación de los resultados de las Pruebas Saber 11 (Calendario A) programada para este viernes 25 de septiembre de 2026, miles de estudiantes están a la expectativa de conocer su desempeño. Para evaluar si el resultado es favorable frente a los objetivos de ingreso a la educación superior, los expertos recomiendan analizar tres componentes clave de la evaluación.

Cómo se interpretan los resultados

De acuerdo con los lineamientos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), la lectura correcta del reporte debe enfocarse en los siguientes indicadores:

El puntaje global: Se califica en una escala de 0 a 500. Aunque el promedio nacional suele rondar los 250 puntos, un resultado superior a 300 se considera positivo. Para los estudiantes que aspiran a becas o programas de apoyo financiero, la meta ideal se ubica entre los 360 y 400 puntos, dependiendo de las exigencias de cada universidad.

Lectura del percentil: Este indicador (de 1 a 100) mide el desempeño del evaluado frente al resto del país. Por ejemplo, ubicarse en el percentil 80 significa que su resultado superó al 80 % de las personas que presentaron el examen. Para competir por beneficios educativos, se sugiere estar por encima del percentil 85.

Desempeño específico por áreas: Las universidades prestan especial atención a los resultados individuales, los cuales se califican de 0 a 100 en cinco áreas fundamentales: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. Cada materia incluye un nivel de desempeño que evidencia las fortalezas del aspirante.

Como consultar los resultados del ICFS 2026

A partir de este viernes, los estudiantes podrán descargar su reporte ingresando al portal oficialwww. icfes.gov.co.

Allí deberán dirigirse a la sección de ‘Resultados’, seleccionar el examen ‘Saber 11’ y el año de presentación, y finalmente digitar su tipo y número de documento de identidad.

Un desempeño destacado en esta prueba de Estado no solo certifica las competencias adquiridas durante la educación media, sino que se consolida como la llave principal para acceder a la educación superior y abrir las puertas a los programas de becas en el país.