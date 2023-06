Video. Exnovia de Feid arremetió contra medios de comunicación por desinformar

Luego de que la cantante paisa Karol G y Feid oficializaron su relación. Nikole, exnovia de Feid, fue boca de los medios de comunicación.

Supuestamente, se informó sobre que Nikole había publicado indirectas a Karol G. Sin embargo, la creadora de contenidos se defendió y arremetió contra los medios de comunicación por dar información falsa.

“Me he dado cuenta que en los últimos dos o tres días he estado en ciertos medios de comunicación de mi país muy importantes y muy grandes, lo que me sorprende y más de salir a defenderme o de hablar del tema. Me pone muy triste saber que medios de comunicación tan importantes, teniendo tanto para decir con cosas que realmente aportan, se presten para fomentar el odio hacia una persona y más con una información totalmente falsos, sabiendo la influencia que tienen y toda la gente que los está viendo. Hasta amenazas he recibido”. Comentó Nikole en sus redes sociales.

La creadora de contenido explicó que no sentía «celos» como algunos medios declararon. Y que solo sentía admiración por la actual pareja de cantantes.

@nicolebta1 No fomenten el odio, con informacion falsa aca solo hay buenos deseos para los demas, de resto es ver lo que quieren ver. ♬ original sound – NIKOLE

