VIDEO. El ‘bombazo’ que le tiró exnovia de Jim Velásquez a la actriz Alina Lozano

in

La actriz Alina Lozano contó por medio de sus redes sociales cuál había sido el motivo por el que se había dejado con Jim Velásquez, la pareja llevaba 31 años de diferencia.

Jim Velásquez había tenido una cita a ‘escondidas’ con su ex y esto no le gusto ni poquito a Alina.

La relación sentimental de Alina Lozano y Jim Velásquez se había convertido en una de las más polémicas. Sin embargo, todo se habría acabado por el encuentro que tuvo Jim Velásquez con Nicol Triana, su exnovia.

El encuentro entre Triana y Velásquez, que era desconocido inicialmente para la actriz, le provocó una profunda decepción por lo que prefirió separarse del joven.

“Tengo que reconocer que estoy afectada. Esta relación inició públicamente, se termina públicamente, se lo dije a él (…) No es un tema de celos, pero de pronto sale él en ese video con esa muchacha con la que tuvo una aventura, que también trabaja en las redes. Yo no tenía ni idea que él se había ido a Barichara con ella”, dijo Alina.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Ante la polémica, la ex de Jim Velásquez se defendió y contó su lado de la historia.

“Estoy súper cansada de esta situación, y esta va a ser mi respuesta a todo lo que dijo Alina. Voy a dar mi versión porque las personas solo cuentan lo que les conviene. Me parece molesto recibir comentarios ofensivos de señoras que me han llamado, no sé cómo consiguen mi número”, dijo la joven.

La joven lanzó el bombazo a través de un video publicado en la red sociales Tiktok: “Yo a Jim lo conozco hace bastante tiempo y tuvimos una relación sentimental. Cuando ella se metió en mi relación, yo no dije nada y nunca lo hice público, porque no se me hizo necesario”, expresó Nicol Triana.

Más noticias de Entretenimiento