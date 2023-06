VIDEO: Exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, participó en comercial de la campaña de Gustavo Petro

Cuando aún trabajaba con Armando Benedetti, Marelbys Meza, participó en un comercial de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

La también exniñera de Laura Sarabia, se ve en las imágenes, escuchando el mensaje enviado por el ahora mandatario, a pocos días de votar en las elecciones en segunda vuelta.

Hoy la mencionada es protagonista del que podría ser uno de los escándalos más graves del Gobierno Petro, que hasta ahora le ha costado el puesto a la jefe de gabinete, Laura Sarabia y el embajador en Venezuela, Armando Benedetti.

Pero la participación de la mujer, no es del todo algo nuevo, pues el mismo presidente dijo que conoció a Marelbys Meza desde antes de llegar a la Presidencia:

«Nosotros no tenemos nada contra la ciudadana Marelbys. Yo la he conocido personalmente en mi campaña. Casi que me ha abrazado maternalmente. Ella no tiene nada que temer de mi Gobierno. Es nuestra amiga si lo quieren saber. Nosotros no vamos contra seres humildes. Ni humildes ni poderosos», manifestó el mandatario en su momento.

El video fue publicado el 12 de junio de 2022, días previos a las votaciones en segunda vuelta.

