Exministra colombiana sobre los Panamericanos de 2027: «Panam Sports gana con cara y sello»

Bogotá, 10 ene (EFE).- La exministra del Deporte de Colombia María Isabel Urrutia afirmó en una entrevista con EFE que más allá de lo que pase con la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, que fue retirada a Barranquilla la semana pasada, Panam Sports "gana con cara y con sello".

"Lo único que sé es que Panam Sports gana con cara y con sello. ¿Por qué? Porque en este momento hay un detrimento patrimonial de dos millones de dólares, que los pagó Barranquilla, y si los juegos se van a México, Paraguay, Uruguay o a cualquier parte de este mundo, esos países también tienen que pagar", expresó Urrutia.

El dinero al que se refiere la exmedallista olímpica son 2,2 millones de dólares que Barranquilla ya pagó como parte del contrato para acoger las competencias, que fue el que Panam Sports rescindió y con el que le quitó la sede a la capital del departamento del Atlántico.

La organización Panam Sports le retiró el pasado miércoles la sede de los Panamericanos de 2027 a Colombia por no cumplir con dos pagos de cuatro millones de dólares, cada uno, que fueron acordados por las partes, lo que ha causado una lluvia de críticas al Gobierno de Gustavo Petro, del que hizo parte Urrutia entre agosto de 2022 y marzo de 2023.

"Yo pienso que ahí tiene que haber una parte de responsabilidad y humanidad por parte de Panam Sports para que deje los Juegos en Colombia", declaró Urrutia, quien se convirtió en 2000 en la primera campeona olímpica de Colombia al ganar el oro en la categoría de 75 kilogramos de la halterofilia.

La visión de Urrutia

La exministra, que se colgó una plata en el levantamiento de pesas de los Panamericanos de 1999 en Winnipeg, aseguró que cuando asumió la cartera del Deporte en 2022 los Juegos Panamericanos de 2027 "no existían" en el presupuesto, a pesar de que se sabía desde 2021 que Barranquilla los iba a acoger.

Por eso, añadió, trató "de organizar al máximo lo que había que hacer" e incluyeron los Juegos Panamericanos de Barranquilla en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el Presupuesto Nacional del año pasado.

"Yo no veo qué culpa tengan Gustavo Petro y María Isabel Urrutia, porque desde el 2021 nadie hizo nada sino en 2023 que empezamos", expresó.

Urrutia dijo que el país perdió la sede por cuenta de "una mala información y no conocer la administración pública", en referencia a que el pago debió hacerse en la última semana de diciembre como estaba acordado.

Unos Juegos que Colombia no debería organizar

La exministra asumió una postura polémica: Colombia no debería organizar unos Juegos Panamericanos porque cree que el dinero destinado para las competencias se puede invertir en desarrollo deportivo.

Dijo creer que organizar los Juegos "era entregarle a un privado miles de millones de pesos solo por decirnos aquí está mi letrero".

"A mí me parecía que era muy costoso (…) para estos países de Latinoamérica con esta pobreza, que nosotros tengamos que sacar cinco millones de dólares cuando se están muriendo de hambre muchos niños, cuando hay muchos niños que ni tan siquiera tienen la opción de hacer deporte", dijo.

"En Colombia tenemos todos los laureles en el alto rendimiento y, ¿quién nos ha llevado al alto rendimiento? La mamá y el papá vendiendo empanadas. Pero aquí no se trabaja con las bases, con los niños. A mí me parecía costoso y lo sigo diciendo hoy y me mantengo en esa palabra", agregó.

Urrutia dijo ser consciente de lo importante que es para los deportistas colombianos que los Juegos se celebren en el país, a pesar del "costo alto" que conlleva organizarlos.

"Barranquilla es el público más amante al deporte y llenan los escenarios y van a acompañar, así no conozcan el deporte. Eso es una cosa muy importante para el deportista porque está compitiendo en su casa, lo está apoyando el pueblo", concluyó.

Jorge Gil Ángel

Por: EFE