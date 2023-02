Ex militar colombiano, informante del FBI, capturado por asesinato de presidente de Haití

in

Mientras caminaban juntos, el empresario venezolano Antonio Intriago; el colombiano Arcángel Pretelt y el consultor financiero Walter Veintemilla, fueron abordados por los agentes que los requirieron para que respondan por sus presuntos vínculos con el asesinato de Juvenel Möise, presidente de Haití, en julio de 2021.

Intriago y Pretelt son socios en la empresa de seguridad CTU que opera en el sur de la Florida, y se les acusa de «conspiración para proporcionar apoyo material con resultado de muerte» y «conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos» mientras que Veintemilla, de nacionalidad ecuatoriano -estadounidense , recibe los mismos cargos por prestar supuestamente más de 175 mil dólares para la operación de los mercenarios de CTU en Haití.

Arcángel Pretelt es un ex militar colombiano que fue informante del FBI en Colombia. De hecho, antes de radicarse en el Sur de la Florida en 2015, Pretelt

entregó información sensible contra un miembro de ex guerrilla de las Farc Franklin Ramos, quien permanece en una cárcel norteamericana luego de ser extraditado desde Colombia en 2014.

Al poco tiempo de su llegada a Estados Unidos, Pretelt se alió comercialmente con el venezolano estadounidense Antonio Intriago, propietario de CTU Segurity. Esta empresa fue la que contrató a los mercenarios colombianos, según dijo en su momento, para “prestar seguridad “ a un personaje político y candidato a la presidencia en Haití. Se trata del pastor Cristhian Sanon, también tras las rejas por cuenta de la investigación del magnicidio.

Recordemos que el comando asesino estuvo integrado por 23 ex militares colombianos y a quienes al día de hoy no se les ha resuelto su situación jurídica.

