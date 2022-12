Exmánager de Diomedes Díaz soñó con él y trae regalito: “Los números para ganar el chance»

in

Los colombianos creen que la suerte se presenta con algunos misterios, y los números para loterías y chances y en muchas ocasiones, son entregados a ellos, con fechas importantes como la muerte o el nacimiento de algún famoso, placas de carros, números que se repiten constantemente y hasta números que traen las mariposa o algunos otros animales.

Y aunque no hay una prueba de que esto funcione, lo real es que en Colombia muchos han ganado en estos juegos al azar, gracias a estas creencias. Como ejemplo de ello, desde que falleció el icónico cantante de vallenato, Diomedes Díaz, muchos han tenido la suerte de ganarse chances con la fecha de su tumba, fallecimiento y demás, y con muchos, son cientos.

Por eso, ante cualquier novedad referente a esto que pueda traerle suerte, los colombianos se emocionan y le apuestan a ganar.

Para esas personas que les ha funcionado esa teoría y creen en esto, el exmánager y amigo de Diomedes Díaz, comentó que acercándose la fecha de su aniversario, tuvo un lindo sueño, donde le regaló unos números, con los que ilusionan varios podrían apostar y ganar.

«COMPADRE DIOMEDES ESTE 22 DE DICIEMBRE CUMPLE 9 AÑOS QUE SE NO FUE PERO SU NOBLEZA QUE TUBO EN LA TIERRA DE AYUDAR A AL NECESITADO ASI MISMO LO ESTA HACIENDO DESDE LOS CIELOS 😭😭 SIEMPRE PARA SUS FECHAS DE NACIMIENTO Y DE SU MUERTE LE REGALA PLÁTICA A SU FANATICADA ESTE 26 DE MAYO NO SALIERON LOS NÚMERO PERO ESE INDIO ES JODIDO EL JUEVES PASADO SE GANARON EL CHANCE EN COLOMBIA MAS DE 4 MIL PERSONAS CON EL # DE SU TUMBA «1108» PARA ESTE 22 DE DICIEMBRE TEN PENDIENTE QUE YA TENGO LOS # QUE EL MISMO ME DIO. CACIQUE TU FANATICADA ESTA AHI AHI CADA DIA QUE PASA ESTA MAS PEGADO COMPADRE DIOMEDES EL CANTANTE QUE MAS SUENAS EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y EN TODAS PARTE DIOS LO TENGA EL LA GLORIA CUANTO SE NECESITA EN NUESTRO GÉNERO VALLENATO PARA QUE PONGA LA PAUTA DE ESE VALLENATO TRADICIONAL » Escribió su amigo Joaco Guillén

