La cantante caleña Fanny Lu está en el ‘ojo de los medios de comunicación’ luego de que su exjefe de prensa revelara que recibió maltrato.

La que fue la jefa de prensa, Paola Vargas, estuvo en uno de los episodio del Postre Primero Podcast para hablar del amargo momento que vivió cuando la artista la despidió, asegura que la dejó afectada a nivel emocional.

Es de anotar que Fanny Lu es una de las cantantes reconocidas de Colombia, quien ha estado como ‘coach’ ‘La Voz’ y ‘La Voz Kids’.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

“Yo tenía como diez cargos en uno, trabajábamos en su casa y nos quedábamos hasta la una de la mañana y viajábamos, lo que más me dolió fue que me despidió en una nota de voz por WhatsApp de siete minutos. Ella me dijo que sentía que yo no era feliz, un montón de excusas, no quisiera trabajar de nuevo por ella”, dice en medio del programa, que ha dado mucho de qué hablar.

Paola dijo que no firmó un contrato con ella. Y a la hora de darle el dinero que le correspondería por los días trabajado se sintió ‘estafada’.

“Me dio $900.000 pesos de liquidación. Yo no solamente era su jefe de prensa, hasta llegué a peinarla, hacía mil cosas por ella (…) Me quiso echar al agua sucia, yo me quedé en shock (…) esta no es la persona que yo creía que era, yo compartí tanto tiempo con ella”, precisó la exjefe de prensa de Fanny Lu.

Exjefe de prensa de Fanny Lu reveló que recibió maltrato de parte de la cantante

Más noticias de Entretenimiento