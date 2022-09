Los éxitos que llevaron a la fama al rapero Coolio

En redes sociales han quedado sorprendidos tras la noticia del fallecimiento del rapero Coolio, uno de los músicos más representativos de la escena urbana de Los Ángeles, Estados Unidos.

El autor de éxitos de los años 1990 como «Gangsta’s Paradise», murió a los 59 años, confirmó su representante.

El rapero nació en 1963 en el estado de Pensilvania, y en la la década de 1980 inició su carrera musical con la publicación del disco «It Takes a Thief» del que se desprendieron sencillos como «Fantastic Voyage» y «It Takes a Thief».

Entre los discos que se destacan «My Soul», «Coolio.com», «El Cool Magnifico», «The Return of the Gangsta», «Steal Hear, «From the Bottom 2 the Top», entre otros.