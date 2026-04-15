¡Exigen soluciones al Gobierno Nacional por falencias en salud! Así va la marcha de los maestros en Medellín

Resumen: Los educadores han convocado un cese de actividades y adelantan diversas movilizaciones para protestar por la profunda crisis que atraviesa su sistema de salud. A través de estas marchas, los docentes exigen a las autoridades una pronta intervención para garantizar el derecho a una atención médica digna y oportuna.

Minuto30.com .- La Secretaría de Movilidad de Medellín entregó un nuevo reporte sobre las alteraciones en el tránsito registradas durante la jornada, marcadas por el avance de una movilización ciudadana en la zona céntrica y la atención de un siniestro vial en el occidente de la ciudad.

Por un lado, las autoridades confirmaron que la marcha ciudadana continúa su recorrido y genera afectaciones viales escalonadas. La concentración, que inició sobre la carrera 53 y tomó la avenida La Playa para luego bajar por la Avenida Oriental (en sentido norte-sur), avanza a esta hora por la avenida San Juan (calle 44) con destino al Parque de las Luces. Esta situación mantiene el paso vehicular restringido en este importante corredor, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y evitar el centro si no es estrictamente necesario.

En otras novedades, la entidad de tránsito informó que ya fue habilitado el flujo vehicular en ambos sentidos sobre la carrera 70 con la calle 30. Este punto había presentado un cierre preventivo durante la última hora debido a la atención de un siniestro vial.

La novedad ya fue superada y el corredor opera con normalidad. Cabe destacar que, durante la atención de la emergencia en la carrera 70, la movilidad sobre la calle 30 no presentó ningún tipo de afectación. Las autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y acatar las indicaciones de los agentes en la vía.

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Maestros exigen soluciones a la crisis en su sistema de salud al Gobierno nacional3>

Los educadores han convocado un cese de actividades y adelantan diversas movilizaciones para protestar por la profunda crisis que atraviesa su sistema de salud. A través de estas marchas, los docentes exigen a las autoridades una pronta intervención para garantizar el derecho a una atención médica digna y oportuna.

La principal inconformidad del magisterio radica en las fallas persistentes del modelo de salud gestionado por la Fiduprevisora; El gobierno de Gustavo Petro implementó un cambio estructural en el modelo de salud del Magisterio en Colombia, con el que empeoraron las condiciones de atención para los educadores. Entre las denuncias más urgentes, los maestros señalan graves demoras en la asignación de citas médicas y una preocupante escasez en la entrega de medicamentos, situaciones que ponen en riesgo directo el bienestar y la vida de los afiliados.

Además de la emergencia sanitaria, la jornada de protesta tiene como objetivo alzar la voz frente al incumplimiento de los acuerdos laborales pactados previamente con el Gobierno Nacional. Los docentes hacen un llamado perentorio para que se respeten los compromisos adquiridos y se brinden soluciones estructurales, tanto en la prestación del servicio de salud como en sus garantías laborales.