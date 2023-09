Exhibición del Team New Zealand que se impone en las tres mangas de entrenamiento

in

Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 14 sep. (EFE).- El Emirares Team New Zealand, al mando de Peter Burling y Nathan Outteridge, se han impuesto con claridad en las tres mangas de la regata oficial de entrenamiento de la Prueba Preliminar de la 37º Copa del América que hoy se ha disputado en los campos de regatas de Vilanova i La Geltrú (Barcelona).

Como se esperaba, los equipos se han tomado muy en serio las regatas de prácticas y han ido al límite. Todos los equipos tenía muy claro que ganar la salida era clave y han presentado batalla desde el inicio.

El Emirates Team New Zealand tomó salida como una exhalación en la primera manga y el 'Orient Express Racing Team' francés, con Quentin Delapierre y Kevin Peponnet, sorprendieron atacando junto al 'American Magic' de Tom Slingsby y Paul Goodisson.

Los oceánicos rodearon primero la baliza de estribor, el 'Luna Rossa' con Jimmy Spithill y Francesco Bruni era segundo y el 'Orient Express' tercero.

La flota se dividió, el 'Orient Express' perdió posiciones y la victoria fue neozelandesa con el 'American Magic', segundo y el 'Luna Rossa tercero'.

El viento cayó a 7 nudos (12 km/h) en la segunda manga y el 'Orient Express' sorprendió saliendo rápido. 'Luna Rossa' y 'Emirates Team New Zealand' les siguieron, pero un error de los franceses les condenó y una gran maniobra neozelandesa con Nathan Outteridge sensacional se puso líder y , además el control de vuelo a cargo de Andy Maloney y el trimado de vela en ala de Blair Tuke acabó de redondear su triunfo.

En la tercera manga, el 'Emirates Team New Zealand' y el 'INEOS Britannia' optaron por una salida amurada a babor con Ben Ainslie golpeando el extremo del barco del comité con el ETNZ a barlovento. Luna Rossa optó por una salida a estribor y lo superó con potencia y ritmo.

'Luna Rossa' tomó el mando, pero Peter Burling y Blair Tuke se colocaron por delante rápidamente y ya fueron inalcanzables. 'Luna Rossa fue nuevamente segundo y 'American Magic', tercero.

Para mañana, viernes, día 15, se iniciará la competición con tres mangas barlovento sotavento puntuables a partir de las 15:30 horas. Se esperan vientos de componente sur-suroeste de 8-9 nudos (14-16 km/h) con posibilidad de lluvias por la tarde.

Resultados Regata Entrenamiento Preliminar Vilanova i La Geltrú.1ª manga

.1. Emirates Team New Zealand (NZL); 2. American Magic (EE.UU.); .3. Luna Rossa (ITA); .4. Alinghi Red Bull Racing (SUI); .5. Ineos Britannia (GBR), .6. Orient Express (FRA).2ª manga.1. Emirates Team New Zealand; .2. Luna Rossa .3. American Magic; .4. Ineos Britannia; .5. Alinghi Red Bull Racing; .6. Orient Express (DSQ).3ª manga.3. Emirantes Team New Zealand; .2. Luna Rossa; .3. American Magic; .4. Ineos Britannia; .5. Orient Express; .6. Alinghi Red Bull Racing.

Por: EFE