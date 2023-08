VIDEO: El exfiscal Néstor Humberto Martínez pidió al presidente Gustavo Petro que rectifique las afirmaciones en su contra sobre Odebrecht

in

A través de un comunicado, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, pidió al presidente Gustavo Petro que rectifique las afirmaciones hechas en su contra sobre el caso Odebrecht.

“Durante mi debate de Odebrecht cuando era senador, denuncié el contrato de Estabilidad Jurídica firmado para beneficiar la Ruta del Sol, el cual fue propuesto por el abogado del Grupo Aval que después fue Fiscal General y donde además, se movieron más de 3 millones de dólares para pagar coimas y ser aprobado”, inicia diciendo el texto con el que el ahora presidente publicó un video suyo en debate sobre el tema.

Durante mi debate de Odebrecht cuando era senador, denuncié el contrato de Estabilidad Jurídica firmado para beneficiar la Ruta del Sol, el cual fue propuesto por el abogado del Grupo Aval que después fue Fiscal General y donde además, se movieron más de 3 millones de dólares… pic.twitter.com/YMLLNeDwXy — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2023

Ante la publicación, el exfiscal señaló que las declaraciones de Petro son falsas y que buscan vincularlo al caso Odebrecht.

«Creía superado su proceder de acoso sistemático, pero no es así. En Suiza Usted promueve una relatoría por el “caso Santrich” y en Colombia, durante los últimos dos días, con ocasión de las actuaciones del Departamento de Justicia de USA, ha emitido compulsivamente cuatro mensajes desde su cuenta de twitter, con el propósito de vincularme torcidamente al asunto, a sabiendas de que, claramente, allí no se me menciona, por lo cual se impone la rectificación de sus declaraciones públicas (art. 42-7 del Decreto 2591 de 1991)», dice el exfiscal en el comunicado.

En el documento, Martínez aclaró que nunca fue abogado del consorcio en la Ruta del Sol y que su participación fue en la tramitación del Contrato de Estabilidad Jurídica en el año 2010.

El exfiscal negó que Petro fuera quien denunció el cohecho en el Contrato de Estabilidad Jurídica y dijo que fue la Fiscalía cuando él estaba a cargo, la que estableció esta conducta en 2017, mucho antes del debate del 2018. Además, se defendió de las acusaciones de encubrimiento en la investigación de Odebrecht, diciendo que mientras estuvo como fiscal General se identificaron líneas de investigación, se recolectó evidencia importante y se realizaron interrogatorios cruciales.

A continuación el comunicado completo:

petro7-derecho-peticion-y-rectificacion-14-viii-23

