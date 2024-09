Previo a la audiencia en la que la JEP estudiaría si acepta o no al exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, en esta jurisdicción, se conoció una recusación contra una magistrada.

Sigue al canal Orden Público en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va4YD6gFCCoePYGbgg2L

Alias ‘Macaco’ presentó una recusación en contra de la magistrada Sandra Jeannette Castro, teniendo en cuenta que dará declaraciones con exfiscales y ella hizo parte de esta entidad y estuvo bajo las ordenes, específicamente de Mario Iguarán.

«Destacó, que al haber sido funcionaria de la Fiscalía General de la Nación (en adelante FGN), es decir, su actividad profesional inmediata previo a ejercer como magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, debería ser un asunto considerado como apariencia de imparcialidad y también de imparcialidad objetiva por ‘haber tenido contacto anterior con el proceso de la referencia’”, dice la JEP.

Según el exjefe paramilitar la funcionaria fue dependiente funcional de los fiscales generales que serán objeto de sus aportes: Viviane Aleyda Morales Hoyos, Néstor Humberto Martínez Neira y Mario Germán Iguarán Arana, quien según sus afirmaciones fue nombrado con la influencia de grupos paramilitares.

«Añadió que Carlos Mario Jiménez Naranjo fue extraditado a los Estados Unidos para afrontar un proceso por los delitos de conspiración en actividades de narcotráfico y financiación de grupos terroristas, todo ello con el propósito de apartarlo del proceso de paz, y, evitar que delatara ante la justicia colombiana, los nexos de las AUC con funcionarios de la rama ejecutiva, legislativa y judicial», se lee en la decisión de la JEP.

Lea también: Atención: Corte Suprema aplazó la votación para elegir nueva Fiscal General

Ante esto, alias ‘Macaco’ pidió que la decisión sobre su aceptación ante la JEP, sea revisada por magistrados que no hayan tenido vínculos con los fiscales mencionados.

«En igual forma, incluyó los nombres de diferentes funcionarios judiciales, particularmente, de la Fiscalía General de la Nación, que estuvieron involucrados en el denominado “cartel de la toga”, concluyendo que tiene documentado una serie de “falsos positivos o montajes” destinados a una persecución personal de su prohijado, a su parecer, específicamente gestado por lo que denominó “la cúpula de la Fiscalía”, agrega la JEP.

Sin embargo, la magistrada no aceptó la recusación, argumentando que no tuvo injerencia en las actuaciones contra de ‘Macaco’, por lo que la recusación no fue aceptada por los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Para más noticias de Colombia.