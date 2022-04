[VIDEO] Exesposo de Laura Acuña fue operado de emergencia

Camilo Montoya fue por muchos años uno de los presentadores más conocido en Colombia y a demás se casó con una de las mujeres más nombradas en ese entonces, Laura Acuña. Ahora, Camilo es noticia tras ser intervenido de emergencia quirúrgicamente en Estados Unidos.

Camilo Montoya ya lleva más de 16 años radicado en Estados Unidos.

«Apéndice inflamado y perforado. De la noche perfecta en Naples pasamos a una cirugía de emergencia. Fue un momento difícil pero Dios siempre está conmigo y mi hermosa familia. Gracias Cleveland Clinic ¡Ahora a recuperarnos!», escribió Montoya junto a un video en el que se le ve en silla de ruedas en un hospital.

Cabe recordar que hace algunos años, Camilo contó que padeció un cáncer que lo alejó de la pantalla chica.

«Mientras trabajaba en Univisión, me dio cáncer. Una dura prueba que quedó atrás y estoy totalmente sano» dijo a TvyNovelas.

Y agregó: «Me han gustado los pasos que he dado aquí, donde me tocó volver a forjarme una imagen, y siento que lo he logrado: me reconocen en la calle, y es cuando siento que he alcanzado muchas metas».

Laura Acuña y Camilo Montoya estuvieron casados entre 2005 y 2006.

