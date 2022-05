Ex empleada de Shakira contó exigencias de la cantante y «la dejó por el piso»

Una de las ex empleadas de Shakira decidió contar su experiencia junto a la cantante barranquillera. Se trata de una mujer llamada Cristina Cárdenas y quien se desempeñó en el cargo como coordinadora de figuración con los extras.

En una entrevista, Cárdenas reveló detalles de las jornadas laborales, grabaciones y de las propias actitudes y decisiones de la artista.

La mujer contó su mala experiencia como parte del equipo de trabajo y reveló que ni siquiera es fácil comunicarse con ella directamente.

«A Shakira no se la puede mirar, si sacas tu celular no le podés hacer fotos, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo», contó Cristina Cárdenas.

Ex empleada de Shakira contó exigencias.

Asimismo, contó que las grabaciones de los videoclips son «eternas» jornadas laborales e incluso afirmó que Shakira «desespera» a todos los presentes con sus ideas y exigencias.

«Ella es mandona. Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, tarda diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos», aseguró sin tapujos.

