Exdirector del Inpec al que se le voló Aída Merlano, podría ser el nuevo comandante de Policía de una ciudad capital

En las últimas horas se conoció que uno de los nombres que más ha sonado para reemplazar al saliente general Hugo Casas como comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali es el exdirector del Inpec, William Ernesto Ruiz, quien tuvo que renunciar tras el escape de la excongresista Aída Merlano.

El nombre del general Ruiz ha tomado fuerza para ponerse al mando de la Policía de la capital vallecaucana después de la renuncia de Casas, quien estuvo tres años en el cargo, y esta posibilidad ha generado opiniones divididas debido a la polémica fuga de la excongresista mientras asistía a una cita odontológica en la capital del país.

“Está generando preocupaciones en diferentes sectores (de Cali) particularmente por el difícil momento que atraviesa la seguridad de esta ciudad por la influencia del narcotráfico y la amenaza en poblaciones cercanas de las disidencias”, periodista Darío Gómez, quien reveló la posibilidad de que Ruiz llegue a comandar la Policía de Cali.

Por otra parte, el actual alcalde de la capital vallecaucana, Maurice Armitage, planteó que no le ve reparo a que Ruiz haya sido director del Inpec mientras se fugó la excongresista Merlano, asegurando que esta no es una razón por la que se encuentre inhabilitado. “Yo no… A usted se le puede volar cualquier persona, que eso no lo inhabilita para nada”, aseguró el mandatario local.