La excongresista Aida Merlano habló del escándalo de Nicolás Petro

in

A raíz del escándalo en el que se encuentra envuelto Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, habló la excongresista Aida Merlano.

“nuevo rico, arrogante, prepotente y atrevido”, fueron los calificativos de Merlano para referirse en su cuenta de Instagram hacia Nicolás Petro.

La excongresista Aida Merlano, dijo que cuando se realizaba la campaña a la Presidencia, Nicolás le pidió que no mencionara a su padre en sus redes, porque afectaba su imagen, pero que irónicamente es él quien hoy afecta la imagen de su propio padre.

“Hoy él no sólo le está dañando la imagen a su papá sino también está colocando en tela de juicio su elección y, como si fuera poco, le robó la plata de la campaña. Por eso, cuando te atrevas a tirar una piedra a otra persona, cerciórate que no rebote y te caiga en la frente, como les pasó a los enemigos que me subestimaron”, manifestó.

Recordemos que las acusaciones de Day Vásquez, exesposa del mencionado, dan cuenta de supuestos dineros recibidos por Nicolás Petro, de parte de personas cuestionadas para la campaña de Gustavo Petro, pero que nunca llegaron a ella.

Para más noticias de política.