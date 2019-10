Excompañero de Falcao en el Manchester United reveló por qué este no rindió en el club

Chris Smalling, uno de los compañeros de Falcao García en su temporada en el Manchester United, comentó en una entrevista la razón por la que el delantero colombiano no pudo rendir con los ‘Diablos rojos’.

Cabe recordar que el ‘Tigre’ llegó al club inglés en el 2014 a modo de préstamo procedente del Mónaco y justo después de superar la lesión de ligamentos que lo dejó por fuera del Mundial de Brasil, solo participó de una temporada en la Premier League, donde anotó solo 4 goles.

Smalling, que actualmente se encuentra en la Roma, confesó al portal ‘The Atletic’ que la principal razón que perjudicó el rendimiento del colombiano fue llegar al club después de la grave lesión que tuvo.

“Él es uno de los tipos más amables que he conocido, hablaba bien inglés, era amable, todos queríamos que funcionara y tenía algunas estadísticas aterradoras, pero vino después de una gran lesión y eso no funcionó para él”, aseguró el defensor británico.

Recalcando que el samario hizo todo lo que estuvo a su alcance para rendir al más alto nivel, nunca fue cuestionado por su entrega o profesionalismo, sin embargo esto no bastó.

“A veces, cuando las cosas no funcionan, los jugadores son en gran parte responsables y no sientes lástima por ellos. Falcao era diferente, simplemente no podía actuar debido a lo que le había sucedido antes”, añadió Smalling.