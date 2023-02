Excomisionado Palacios valora la posibilidad de abandonar Colombia ante amenazas

Bogotá, 21 feb (EFE).- Leyner Palacios, excomisionado de la Verdad y líder social del departamento del Chocó (noroeste), aseguró este martes en Bogotá que está valorando la posibilidad de abandonar Colombia tras las amenazas de muerte que recibió este fin de semana en esa región fronteriza con Panamá.

«Veo muy reducida la posibilidad de estar en Colombia y estoy considerando la posibilidad de salir», dijo en una rueda de prensa Palacios, que fue sobreviviente de una de las peores matanzas de Colombia e integró la Comisión de la Verdad hasta su fin de mandato el año pasado para recopilar lo sucedido durante el conflicto.

AMENAZAS EN SU TIERRA

Ganador del Premio Pluralismo Global 2017 y sobreviviente de la masacre de Bojayá perpetrada por las FARC en 2002, Palacios dedica su tiempo a procesos pedagógicos en las zonas rurales de los departamentos de Nariño, Chocó o el Caribe colombiano para dar a conocer el informe final de la Comisión de la Verdad.

Justamente reveló que estaba realizando esta labor en el Chocó, donde evidenció pintadas y letreros con las siglas de los grupos armados que operan en el departamento.

«Hay un (alto) nivel de copamiento y autoridad que ejercen los actores armados ilegales», expresó sobre el viaje en el que estaba la semana pasada en el Chocó.

Sin embargo, aseguró que tras realizar sus actividades se encerró y se escondió hasta el domingo cuando recibió un mensaje en el que le dijeron que debía salir del departamento.

«Me pidieron que me comunique con ellos, y no especificaron que actor deseaba que me comunicara con ellos, y me dijeron que no vuelva más allá», dijo con la voz entrecortada en la rueda de prensa en la que estuvo acompañado de los embajadores de la Unión Europea y Suecia en Bogotá, Giles Bertrand y Helena Storm, respectivamente, y de la representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionada de la ONU para los DD.HH en Colombia, Monserrat Solano.

Solano, entre tanto, señaló que la Oficina del Alto Comisionada de la ONU para los DD.HH en Colombia ha tenido una «interlocución con las autoridades del estado para poder garantizar su seguridad».

«También quisiéramos urgir a quienes le han amenazado que respeten sus derechos a la vida y a la integridad», añadió.

CRISIS HUMANITARIA EN EL CHOCÓ

Las últimas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo señalaron la presencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Chocó, donde también operan las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y bandas criminales locales.

En ese sentido, Palacios aseguró que lo que le ocurrió refleja «el nivel de injusticia y la prolongación de la crisis humanitaria en la que está el departamento del Chocó».

«El Chocó hoy es un pueblo que está secuestrado por la delincuencia, es un pueblo que ha reducido su capacidad institucional (…) Sigue en el confinamiento, duele demasiado experimentar las múltiples agresiones contra las mujeres, es increíble que en el Chocó tengamos que aceptar que nuestros jóvenes se maten para no ser reclutados», afirmó.

Es por ello que aprovechó su situación «para levantar la voz, para pedirle al país que nos solidaricemos con estas regiones que estamos sufriendo tanta violencia».

«Reconozco el esfuerzo de algunas autoridades (…) pero hoy quiero invitar a las autoridades colombianas desde el presidente (Gustavo Petro) para que miremos de una manera distinta a estas comunidades», señaló.

