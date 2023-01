in

El Juzgado Penal del Circuito del Líbano del departamento del Tolima, dictó sentido de fallo condenatorio en contra de la excomisaria K. de los Á. García R., por los delitos de prevaricato por omisión a la hora de ejecutar las obligaciones propias de su cargo.

De acuerdo con las pruebas, se presentaron irregularidades que la Fiscalía detectó en el proceso de protección de una menor de 3 años de edad, la cual falleció por su estado de desnutrición y maltrato físico severo en el 2017.

La niña se encontraba bajo custodia de sus padrinos, con el aval de la hallada culpable, luego de ser entregada por su madre quien adujo no contar con los recursos económicos suficientes para mantenerla.

Un despacho seccional del mencionado municipio que conoció la investigación, logró determinar que la exfuncionaria no cumplió con sus funciones al no garantizar, proteger, ni reparar los derechos de la menor.

Los hechos por los cuales condenaron a la señora García

De acuerdo con la información recaudada, la comisaria suscribió un acta de custodia solidaria para dejar a cargo de la madrina y de su esposo a la niña. No obstante, este no era el procedimiento adecuado, pues no se trataba de un asunto conciliable.

En la investigación se estableció que la funcionaria debió haberse apoyado en otras entidades o figuras solidarias; buscar familia extensa o un hogar sustituto y asegurar así su protección, pues no se revisó jamás cuál era la situación de los padrinos ni su entorno familiar.

Meses después de que la pareja quedó con su custodia, la pequeña ingresó al hospital con una picadura de abeja en su rostro. En esa oportunidad los médicos detectaron, además, que la niña se encontraba en estado de abandono, con signos claros de maltrato infantil, desnutrición y descalcificación, lo que fue informado debidamente a las autoridades competentes, entre ellas a la comisaria García R.

Poco después se reportó el deterioro del estado de salud de la menor de edad, pero se logró comprobar que la funcionaria en esa época nunca acudió a verificar su situación, posteriormente la niña murió.

Para la Fiscalía, la mujer actuó de manera negligente, se saltó todas las normas legales e hizo caso omiso a las alertas que las autoridades competentes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le notificaron, negándose a restablecer los derechos de la pequeña.

La procesada renunció a su cargo un mes después de la muerte de la niña, exactamente, el 21 de abril del 2017.

La audiencia de lectura de sentencia será a mediados de febrero próximo.

