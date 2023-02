Policías investigados por asesinato de fugitivo en silla de ruedas

Varios policías de Estados Unidos, están bajo investigación, luego de conocerse un video en el que matan de un disparo a un afroamericano que estaba en silla de ruedas.

La víctima mortal tenía la mitad de las dos piernas amputadas, y era sospechoso de haber atacado a otra persona con un cuchillo.

El suceso se produjo hace una semana , pero el video se hizo viral en las últimas horas, mostrando cómo el hombre identificado como Anthony Lowe, de 36 años, armado con un gran cuchillo, huye de dos policías que le apuntan con un arma, intentando correr arrastrando sus piernas semiamputadas, mientras trata de apoyarse en su silla de ruedas.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy

— Mike Sington (@MikeSington) January 31, 2023