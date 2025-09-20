Resumen: La jornada, que se realizará el lunes 22 de septiembre entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m.

Excepciones del «Día sin carro y sin moto» en Cali

Con el objetivo de reducir emisiones contaminantes, promover el uso del transporte público, el caminar y usar la bicicleta, además de mejorar la seguridad vial, el alcalde Alejandro Eder y la Secretaría de Movilidad Distrital invitan a todos los ciudadanos a participar del ‘Día de la Movilidad Activa y Sostenible’.

La jornada, que se realizará el lunes 22 de septiembre entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., prohibirá la circulación de vehículos automotores de servicio particular, motocicletas, camiones y tracto-camiones, dentro del perímetro urbano de Santiago de Cali, salvo algunas excepciones establecidas en el decreto vigente.

“Vehículos eléctricos, personal de la salud y de vigilancia, entre otros, tienen que estar identificados y uniformados. Si se llegase a presentar un caso fortuito, de fuerza mayor o de emergencia, la autoridad estará presta para garantizar que llegue a su lugar de destino”, explicó Yadira Lugo, gestora de tránsito y una de las líderes de los controles.

¿Cuáles son las excepciones?

Se exceptúan ciertos vehículos y actividades esenciales para garantizar el funcionamiento de la ciudad.

Recomendación especial

La Secretaría de Movilidad Distrital invita a los ciudadanos a aprovechar esta jornada para movilizarse en transporte público (MIO o taxis), optando también por medios alternativos como la bicicleta o caminar.

Aunque históricamente los siniestros viales tienden a disminuir durante el ‘Día sin carro y sin moto’, se ha identificado un aumento de accidentes relacionados con el exceso de velocidad en calles más despejadas. Por ello, la Administración Distrital hace un llamado enfático a moderar la velocidad y conducir con precaución.

Tenga en cuenta…

El incumplimiento de la medida será sancionado con comparendo C-14 (15 salarios mínimos legales diarios vigentes – 650.000 pesos aproximadamente) e inmovilización del vehículo.

Movilidad Distrital dispondrá de más de 400 agentes de tránsito, que garantizarán el desarrollo de la jornada y la seguridad de los ciudadanos.